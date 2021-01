Ensenyament

La CUP Terres de l’Ebre demana més planificació i recursos en Educació

La CUP Terres de l'Ebre demana al Departament d'Educació més planificació i recursos per no obrir les escoles a qualsevol preu. Com ja no va passar a principi de curs, els cribratges massius s'haguessin hagut de fer abans de començar l'obertura dels centres, fetes per professionals i no en forma d'automostres pels mateixos mestres i professors. A més a més, tampoc s’ha ofert cap solució en la ventilació de les aules, tenint en compte les baixes temperatures d’estos dies.

La Formació critica aquesta improvisació del departament fa que les direccions dels centres haguen d'assumir totes les responsabilitats, tal com ha passat aquest dilluns també amb el tancament dels centres de les poblacions més afectades pel temporal.

També lamenta les condicions en les quals es van fer les oposicions, on molts opositors van haver de circular enmig del temporal. La manca d'inversió en Educació no és només d'ara, no s'han revertit les retallades i seguim exigint el 6% del pressupost de la Generalitat a la partida d'Educació quan ara mateix no arriba a la meitat.

"Necessitem i exigim la reducció de les ràtios a tots aquells llocs que faci falta per garantir la salut dels infants, joves, mestres i professors. Volem que es garanteixi el dret de l'educació amb la planificació i els recursos necessaris", reclama la formació.