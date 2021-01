L'expresidenta del Brasil Dilma Rousseff, Gerry Adams i cinquanta personalitats demanen l’amnistia dels presos polítics catalans

Una cinquantena de personalitats internacionals signen un manifest impulsat per Òmnium Civil Rights Europe, la delegació d’Òmnium Cultural a Brussel·les, en què es reclama l’amnistia per als presos polítics, els exiliats i totes aquelles persones que s’han vist afectades pels procediments judicials de l’Estat espanyol contra el procés sobiranista.

El signen, entre d’altres, Dilma Rousseff, expresidenta del Brasil; Gerry Adams, polític irlandès, impulsor dels acords de pau d'Irlanda del Nord; Yoko Ono, cantant; Ai Weiwei, artista i activista xinès exiliat a Alemanya; i cinc premis Nobel. Els premis Nobel que s'han adherit a la campanya són els Nobel de la pau Shirin Ebadi, advocada iraniana; Adolfo Pérez Esquivel, pacifista argentí; Jody Williams, activista americana pels drets humans; Mairead Corrigan, activista per la pau a Irlanda del Nord, i l’escriptora austríaca premi Nobel de literatura, Elfriede Jelinek. Els 50 signants lamenten la judicialització del conflicte polític català i conclouen que aquesta via, lluny de resoldre’l, l’agreuja: “Ha comportat una repressió creixent i cap solució”, sentencien en el text. Els signants fan una crida al “diàleg sense condicions” de les parts “que permeti a la ciutadania de Catalunya decidir el seu futur polític” i exigeixen la fi de la repressió i l’amnistia per als represaliats.