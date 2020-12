6D

Un vídeo de "Poble Lliure" titlla la Constitució Espanyola de frau i demana un procés constituent

Poble Lliure va fer públic aquest vídeo ara fa sis anys per denunciar el frau que va suposar el pacte de la Constitució Espanyola i demanant la necessitat d’un procés constituent “participatiu i des de baix”.

En el vídeo apareix una noia que obra una caixa on va revisant diferents fotografies que exemplifiquen la lluita social i independentista de la qual veu Poble Lliure des de la Transició fins les últimes mobilitzacions de l’11 de setembre. En el curt es denuncia que la Constitució actual només l’han votat un 15% de la població i assegura que “ara tenim una oportunitat per fer una República per tothom” gràcies a als moviments populars per la independència i pel dret a decidir a tots els Països Catalans.