Enèsim atac del TSJC contra l'ensenyament en català

La setmana passada el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) va estimar parcialment un recurs del Ministerio de Educación de l’època del PP i va establir que l’ensenyament a Catalunya ha de ser un mínim del 25% en castellà, tot remarcant que l’ús actual és “residual”. Aquest atac (que va ser denunciat des de diverses plataformes com Somescola i Escola valenciana) és l'enèsim cop del TSJC contra el model d'escola catalana. L'any 2014 el TSJC per primera vegada va establir el percentatge d'un 25% d'hores en castellà que s'haurien d'impartir a les classes on hi hagués un sol alumne que hagués sol·licitat l'escolarització en aquesta llengua. Un 25% i a banda de l'assignatura de llengua castellana, se n'hauria de fer una altra, de troncal, en espanyol. Com que les famílies no han demanat aquest 25% en espanyol ara el TSJC vol que s'apliqui a totes les escoles i instituts de Catalunya encara que cap família ho demani. El Tribunal Superior de Justícia de Cataluña ha atacat reiteradament l'ensenyament en català ja que és un tribunal teledirigit des de la seva creació pel govern espanyol (encara que a vegades per justificar la seva parcialitat emet comunicats on afirma que la independència judicial "no és un privilegi dels jutges sinó una garantia per als ciutadans").

La poca independència judicial del TSJC ha quedat demostrada en inumerables ocasions: judici contra Mas, Ortega i Rigau per haver convocat el 9N, judici a la Mesa del Parlament, inhabilitació de Quim Torra per penjar una pancarta... . De fet alguns dels jutges que han passat pel TSJC tenen una dilatada experiència en 'la repressió de pancartes'. El 18 de març de l'any 1982 Jorge Fernández Díaz (en aquella època Governador Civil de Barcelona) va fer empresonar 6 militants independentistes per haver portat uns dies abans una pancarta on s'hi podia llegir la paraula “independència”. El governador civil va fer coincidir la detenció dels independentistes amb el fet que el jutge 'amic' Luis Fernando Gómez Vizcarra estigués de guàrdia per facilitar-ne l'empresonament sota l'acusació d'ultratge a la nació espanyola (finalment els independentistes van estar 5 setmanes empresonats a les presons de la Model i la Trinitat). El jutge Luis Fernando Gómez Vizcarra molts anys després va signar sentències del TSJC contra el català (un dels grans 'clàssics' del TSJC) i finalment el 21 agost 2012 va ser nomenament jutge emèrit del TSJC.

Aquest enèsim atac del TSJC al català és la punta de l'iceberg dels atacs dels aparells de l'Estat espanyol al català... en 100 anys s'ha passat del 'No ladres' que rebia qualsevol catalanoparlant quan anava a fer una gestió a algun 'organismo estatal' de Catalunya (com anar al registre civil) a aquesta sentència que forma part de la presecució obssessiva del TSJC a l'enseyament en català. Entremig hi ha hagut nens que han estat agredits per la policia per parlar català al carrer i 'ciudadanos' que han col·laborat gustosament amb aquesta repressió de la llengua catalana. Tampoc cal oblidar que aquesta persecució de la llengua no és exclusiva del Principat, ja que al País Valenicà i a les Illes Balears la repressió de la llengua és una constant.