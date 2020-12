Català a l'escola

Denuncien un nou intent d'agressió al model d'escola catalana

A causa de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que fixa un mínim del 25% de l'ensenyament en castellà a Catalunya

La plataforma Somescola considera que la sentència és "intolerable" ja que és una "intrusió dels tribunals a l'hora de regular la política educativa del país" i titllen "d'escarni" als professionals de l'educació que "un jutge determini de manera arbitrària el percentatge d'hores que calen per aprendre una llengua". La plataforma defensa que han de ser "els professionals de l'educació, i no els juristes, els qui han de determinar quin model d'ús garanteix la competència lingüística".

La plataforma espera i desitja que la sentència La plataforma afegeix que la sentència no tindrà recorregut "com a conseqüència del canvi de marc legal a l'Estat" però denuncia que "atacs polítics i judicials com aquests responen a una voluntat de minoritzar la llengua catalana en tots els seus usos socials" i que, juntament amb l'educació, "estiguin permanentment sota amenaça".