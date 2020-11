Salellas: “Madrenas no ha complert amb els projectes promesos a les veïnes i veïns de Girona”

· Destaquen que un any després de l’aprovació dels pressupostos la gran majoria de projectes no s’han iniciat

Gairebé un any després que Guanyem Girona aprovés els pressupostos de JxCat per a l’any 2020, la formació municipalista n’ha valorat l’estat d’execució. Lluc Salellas, cap de l’oposició i portaveu de Guanyem, ha explicat que el compliment dels acords “ha estat ínfim” i ha destacat que nombrosos projectes introduïts per Guanyem s’han eliminat sense consultar-los-hi. “Marta Madrenas no ha complert amb les veïnes i veïnes de Girona i ha estat incapaç de complir els acords pactats amb Guanyem”, ha assegurat Salellas. El portaveu del grup municipal ha recuperat el document que JxCat i Guanyem van signar públicament amb les mesures “consensuades com a prioritàries per ambdues formacions” i que el govern gironí es comprometia a tirar endavant en l’exercici 2020. Sobre aquests 15 punts prioritats, des de Guanyem han assenyalat que només se n’han complert cinc.

En una roda de premsa Salellas ha detallat l’estat dels acords i els ha repassat un per un. Així, ha explicat que una mesura que ha qualificat de “senzilla i econòmica però amb grans beneficis per a les veïnes i veïns com són les pacificacions de carrers” no s’ha fet realitat. Tal i com recull el document signat fa un any, el compromís del govern Madrenas amb Guanyem contemplava la creació de dues zones pacificades, als barris de Sant Narcís i Sant Pau. Aquestes pacificacions no s’han executat. Tampoc han rebut resposta sobre la pacificació periòdica d’un carrer cèntric i emblemàtic, un dels altres projectes acordats, i sobre el qual fa uns mesos que Guanyem va demanar que fos Joan Maragall.

Un altre acord del qual Guanyem explica que no n’ha rebut cap resposta és la creació d’un projecte de dinamització de la zona de la frontissa de Santa Eugènia. La proposta de la formació municipalista s’emmarcava dins del projecte Girona 2030 per al foment d’iniciatives conjuntes amb l’àrea urbana i tenia una partida de 20.000€. Segons Guanyem, l’alcaldessa té aquesta proposta sobre la taula des del març, però no n’han obtingut resposta.

Més enllà del compliment dels compromisos, Salellas s’ha mostrat “decebut per la manera de fer del govern Madrenas”. “El pressupost que vam treballar i pactar s’ha vist modificat unilateralment. Se’ns ha apartat totalment de molts projectes que volíem treballar conjuntament com són la compra de pisos que vam aconseguir o s’han eliminat projectes per finançar-ne d’altres sense ni tan sols avisar-nos”. Salellas ha explicat que s’han eliminat iniciatives com la creació d’un projecte de Teatre Amateur als barris o que s’han aturat les sobres de sectorització per mirar d’acabar amb els talls de llum a Font de la Pólvora sense el vistiplau de Guanyem.

D’altra banda, la regidora Cristina Andreu ha explicat que la roda de premsa sobre el nou pla de govern anunciat per JxCat i ERC la setmana passada li va provocar una sensació de “déjà vu”. “Un bon grapat de les trenta propostes que van anunciar ja figuraven als nostres acords de pressupostos però en un any no s’ha mogut ni un euro per fer-ho realitat”, ha exposat Andreu. Així, algunes de les propostes plantejades al nou pla de govern i que ja figuraven als comptes aprovats per Guanyem són l’activació del procés per fer el pont que connecti el carrer de Carme amb Montilivi o l’activació del procés per a la remodelació del pont de l’Areny. “Ens trobem exactament al mateix punt que el dia que es van signar als acords”, ha argumentat.

La regidora ha explicat que al nou pla de govern hi ha altres “promeses recurrents”. Així, l’any passat un dels compromisos del govern amb Guanyem va ser “executar les inversions de la Devesa i les Pedreres previstes en els pressupostos de 2019”, unes inversions que tampoc s’han realitzat. “Encarem tres anys seguits on es prometen a les veïnes i veïns que tindran aquestes millores i no s’acaben complint”, ha reblat Andreu.

Des de Guanyem han explicat que tampoc s’han fet realitat compromisos com la recuperació del Xalet de Sant Narcís per a fer-hi un Centre Obert, que s’arreglin els problemes estructurals de goteres i humitats al Centre Jove del Güell o la creació d’un menjador social per a la gent gran a l’Esquerra del Ter.

Un altre acord no respectat, que des de la formació municipalista consideren hagués estat “idoni” treballar durant la pandèmia, és la creació d’una taula per repensar Temps de Flors. Tampoc s’han tirat endavant iniciatives com l’estudi per a la gratuïtat de l’autobús per a les persones de més de 70 anys, els 45.000€ que sumaven projectes per a la dinamització de comunitats educatives i per a l’Educació 360 o la introducció d’un pla per combatre les violències masclistes a les escoles.

“La gestió de la ciutat per part d’aquest govern és decebedora i ho demostra que no siguin capaços de fer realitat aquells projectes que acorden amb d’altres formacions polítiques”, ha sentenciat Salellas. Per acabar, el cap de l’oposició ha atribuït els compromisos incomplerts amb Guanyem i la ciutadania a “la manca d’atenció amb el dia a dia de la ciutat i a un lideratge sense rumb per part de l’alcaldessa”.