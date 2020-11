25-N

Impulsen la campanya "Això també és violència de gènere" a Tarragona, recordant el cas BERSHA

Coincidint amb el 25-N, el col·lectiu Cau de Lluna impulsa la campanya "Això també és violència de gènere", per denunciar les cares de la violència masclista, tot recordant el cas Bershka, que per cert encara resta obert.

cas Bershka

Al 7 de gener de 2009, coincidint amb l'inici de la campanya de les rebaixes a Tarragona, el col·lectiu feminista Cau de Llunes va realitzar una «performance» per tal de denunciar la pressió estètica que exerceixen les botigues de roba envers les dones promovent cànons de bellesa impossibles, com una forma de violència de gènere.

L'acció, que va consistir en dibuixar amb guix la silueta d'una noia estirada al terra, el repartiment d'uns pamflets informatius i la seva lectura amb un megàfon, en arribar a la botiga Bershka de la Rambla, va acabar amb una actuació violenta i desproporcionada per part de la Guàrdia Urbana de Tarragona.

Després de realitzar l’acció davant de diferents botigues, en arribar a la botiga Bershka de la Rambla Nova, van aparèixer un grup de membres de la Guàrdia Urbana que van voler impedir l'acció. El resultat: agents de la Guàrdia Urbana van tancar tres activistes dins el portal d'un edifici on van ser agredides i detingudes.

Aquest fet va derivar en un creuament d'acusacions entre la Guàrdia Urbana i les activistes feministes, en el qual l'Ajuntament de Tarragona, governat pel PSC i amb Carlos Castillo com a responsable de seguretat, es va personar com acusació particular.

Després d’anys reivindicant que es fes justícia, al novembre de l'any 2016 es jutjà a l'Audiència de Tarragona a les tres activistes per un delicte d'atemptat a l'autoritat, i als agents de la Guàrdia Urbana per un delicte de lesions, detenció il·legal, amenaces i vexacions envers les persones detingudes.

Durant el judici es van qüestionar els testimonis que van acreditar les agressions rebudes per part de les manifestants i els tres testimonis aportats per la Guàrdia Urbana no van afirmar que s’hagués agredit als policies i van declarar que no havien pogut veure res. Tanmateix, l’Audiència de Tarragona i, posteriorment, el Tribunal Suprem va absoldre als

agents policials i va condemnar a 3 mesos de presó a les tres persones agredides i a pagar 2.250€ d’indemnització als agents de la Guàrdia Urbana.

A dia d'avui, el cas no s’ha tancat perquè una de les persones que va declarar haver vist les agressions de la guàrdia urbana ha estat acusada de fals testimoni, i, a més, l'aparell judicial espanyol exigeix el pagament de 2.180,61€ a les persones condemnades.

Per això durant els pròxims 15 dies hi haurà una campanya exclusiva per abarcar aquest cas i entre totes poder combatre contra la repressió. La iniciem ara, a les portes del 25N què és el Dia Internacional contra la Violència de Gènere, precisament per recordar que aquest cas s'origina en el marc de la Campanya "AIXÒ TAMBÉ ÉS VIOLÈNCIA DE GÈNERE". Una campanya impulsada pel nostre col·lectiu feminista, Cau de Llunes, per denunciar les diverses cares de la violència masclista. Fa onze anys la gent no era conscient de l’estructura que té la violència masclista, es relacionava exclusivament amb les agressions físiques dins de l'àmbit de la parella. Però el col·lectiu feminista ja treballava per fer visible lo que ara es conegut com l'iceberg de les violencies masclistes. Abans i ara les feministes denunciem que tot ve per una estructura d’un sistema patriarcal, és per això que aquell 7 de gener de 2009 es fa la performance per denunciar que la pressió estètica que s'exerceix sobre els nostres cossos també és una forma de violència estructural patriarcal. La cosificació de les dones i la imposició de cànons de bellesa impossible que malmeten la nostra autoestima i que porten a moltes dones a patir trastorns alimentaris que, en els casos més greus, poden dur a la mort de dones.

També volen recordar, que a partir d’aquell dia es va generar una repressió continuada contra el col·lectiu feminista i la resta de col.lectius de l’Esquerra Independentista per part de les forces policials municipals. Avui ja en són molts els casos feministes que reben repressió. Després d’onze anys des de l'origen del cas i després que s'han produït molts altres casos de repressió arreu del territori, la conscienciació de la gent és més elevada i fem la crida a la solidaritat, a combatre i lluitar totes unides contra la repressió. Però sobretot, a lluitar contra aquest sistema patriarcal i capitalista que ens oprimia fa 11 anys i que encara ens segueix oprimint. Seguim fent actes per reivindicar-nos, seguim als carrers i seguim lluitant contra la repressió, perquè tot plegat és un despropòsit que requereix de la nostra solidaritat.