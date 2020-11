Esperem el Nadal per a discutir?

Si el grup al qual pertanys i pel qual poses la cara públicament, diu que ha pres una decisió política i tu, a més a més igual que l’altre 80% de la direcció són membres d’un altre partit amb reconegut ideari dissolucionista i per què no dir ho fraccionalista, quan es queden en minoria però que sembla que s’ho han muntat per a ser majoria a la direcció sense ser majoria al conjunt; molt menys encara comptant la gent sense adscripció política militant, i tu militant de l’altre partit calles, no opines… Quelcom no funciona.

Aleshores sobre això últim, els qui van crear o impulsar la formació àmplia que ells pretenen partit i vosaltres els hi ho deixeu dir i ho dieu també, ostres! Llavors?

Dic, aquests fundadors estaran molt preocupats per la vessant de caiguda lliure en braços de l’enemic a la que estan impulsant a les CUP.

Si vosaltres no demostreu que en teniu una posició diferenciada, només hi ha dues opcions.

1- Quan ens veu dir que si guanyaven el referèndum seria la nostra major basa, ens veu enganyar.

2- Si ara accepteu un nou referèndum amb mil excuses però que amb més del 50% d’aquí a cinc anys serà de veritat vàlid i no vos diferencieu (Espanya no perdrà a les urnes el que va guanyar a la guerra), també ens estareu pretenen enganyar.

Desprestigiant el que dieu que teniu com a guia per a l’acció i negant la vocació de poder per els treballadors i les més amplies majories populars. (En defensa del Marxisme)

És clar, des de fora és fàcil opinar, no serà per mi que des de fa 3 anys que vaig demanar poder opinar des de dins. No es tracta de disciplina al treball col·lectiu sinó de comprensió.

Després, una vegada decidit, tots a l’una. Malgrat pandèmia institucionalitzada.