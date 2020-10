LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona lamenta que el govern hagi aturat el pla per acabar amb els talls de llum a Girona est sense consultar-los

· En una visita al barri han observat “deixadesa” per part de l’Ajuntament amb brutícia acumulada i cotxes abandonats des de fa temps

Guanyem Girona ha criticat que l’Ajuntament de Girona hagi decidit aturar “unilateralment” el pla per acabar amb els talls de llum al sector est. La regidora del principal grup a l’oposició ha lamentat que se n’han hagut d’assabentar per la premsa que el govern hagi aturat la sectorització per carrers i han recordat que aquesta solució es va desplegar gràcies als acords de pressupostos als quals van arribar Guanyem i JxCat. “Al novembre passat vam avisar que si no hi havia una proposta sobre la taula per acabar amb un fet tan greu com que tot un barri de Girona no tingui llum, nosaltres no donaríem el sí als pressupostos”, ha explicat Andreu. “Finalment, vam aconseguir que el govern s’avingués a començar la sectorització, la primera mesura implementada que podria solucionar un problema que fa anys que dura”, ha destacat la regidora, que ha explicat que els veïns i veïnes dels carrers Mimosa i Avellaner -els dos trams on s’ha introduït la mesura- “han notat millores molt notables” gràcies a la introducció d’aquest sistema..

“En pocs dies començaran a baixar les temperatures i llavors les veïnes i veïns del barri tornaran a quedar-se privats un hivern més del dret fonamental a l’energia”, ha afegit Andreu, que també ha fet notar que un possible augment dels confinaments parcials agreujaria la situació dels talls de llum. “El primer confinament el vam fer entrant la primavera, si n’hi hagués un segon a ple hivern, a Girona est significaria molta gent tancada a casa sense electricitat perquè augmentarien els consums i per tant la xarxa no ho aguantaria”, ha explicat.

Cristina Andreu ha subratllat les mancances del govern en dos àmbits: “d’una banda, observem poca voluntat d’explicar-nos que s’atura un acord arribat amb nosaltres fa menys d’un any. De l’altra, veiem poc interès en buscar alternatives per trobar una manera per continuar amb el projecte”. Així, la regidora, que va visitar el sector est el passat dijous, ha explicat que els veïns del barri han plantejat al consistori la possibilitat de continuar amb els processos de regularització que els tècnics municipals desenvolupaven porta a porta i que ara quedaran aturats al local de l’Associació de Veïns del barri. D’aquesta manera, segons Guanyem es facilitaria els processos de regularització de manera segura i es permetria avançar en una solució pels talls de llum.

D’altra banda, la regidora també ha explicat d’altres problemàtiques que afecten al barri i que ha atribuït a la deixadesa del govern de Madrenas. Així, a la visita al sector est Andreu hi va observar brutícia acumulada a places i carrers, grans cúmuls de deixalles voluminoses de fa temps i fins i tot cotxes destrossats i abandonats que els veïns expliquen que passen mesos sense que l’Ajuntament els retiri. Andreu també ha observat un deteriorament de socioeconòmic al barri degut a la pèrdua de feines d’un sector de la ciutat ja de per si amb un alt índex d’atur. “Les administracions s’han d’assegurar que la gent pugui cobrar els ajuts als quals tenen dret els veïns o sinó la degradació s’accentuarà”, ha reblat la representant municipal.

Pressió a Endesa

Finalment, des de Guanyem han indicat que el “responsable principal” de la situació que es viu al barri és la multinacional Endesa. “Hi ha un dèficit d’inversions al barri des de fa anys i tenen la responsabilitat d’adaptar-les a les necessitats de la vida moderna. No només cal donar més potència sinó que Endesa hauria de renovar la xarxa elèctrica”, ha replicat Andreu, que també ha destacat que els veïns se senten “desemparats” cada vegada que hi ha talls de llum i la multinacional els deixa en trucada a l’espera.