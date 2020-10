LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona lamenta que JxCat i ERC vetin un pla integral per al carrer Barcelona

· El principal partit a l’oposició reitera que és “imprescindible una visió global i a mitjà i llarg termini per a la zona sud de la ciutat”

Guanyem Girona ha denunciat que el govern de Marta Madrenas va bloquejar durant el ple municipal de dilluns l'opció de treballar un pla integral per l'entrada sud de la ciutat. Pel regidor de la formació municipalista, Xevi Montoya, "la proposta integral per al carrer Barcelona era i és una oportunitat per enfocar el principal repte de creixement de la ciutat als propers anys des d'una visió completa de mobilitat, participació, equipaments, educació i necessitats socials”. El regidor de la formació municipalista ha destacat que és “imprescindible una visió global a mitjà i llarg temrini per a la zona sud de la ciutat” que ha d’estar liderada pel consistori. Així, des de Guanyem consideren que fins ara les expansions dels barris de Pla de Palau-Sant Pau i de Sant Narcís s’han fet “a base de pedaços d’iniciatives privades” però que hi ha mancat “lideratge i visió a llarg termini per part del govern”.

Per a Guanyem, el vet del govern municipal mostra la seva manca de projecte per a la ciutat del 2030 i lamenta que l'equip de Madrenas “segueixi sense rumb, fet que dificulta la sortida de la crisi econòmica i retarda la definició d'una Girona atractiva per a la propera dècada”. Montoya també ha explicat que el teixit associatiu i comercial del barri veía amb bons ulls la proposta desestimada i que coincidien amb la necessitat d’un calendari d’inversió pública així com més equipaments per a la zona sud de Girona.

Finalment, Guanyem ha recordat que el vet efectuat ahir sobre el Pla Integral per a la carretera Barcelona es va fer gràcies al vot de qualitat de l'alcaldessa, que no va respectar la majoria favorable a la proposta que hi havia al Ple però que conjunturalment no es podia explicitar per l'absència per malaltia d'un regidor de l'oposició. Una decisió que la formació municipalista ha qualificat de "gens elegant".