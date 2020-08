La Generalitat sanciona amb 601 euros una persona per la protesta contra la detenció de Puigdemont

La no-identificació demostra de nou l’existència de fitxers policials de caràcter polític, sistemàticament negats però evidenciats en diferents processos judicials. Aquesta persona no va ser identificada en cap moment de la protesta. Els Mossos argumenten que "la identificació documental no era estrictament necessària perquè la persona denunciada va ser reconeguda sense cap mena de dubte" reconeixent-la “en altres manifestacions”.

6 veïns de Lleida i Alcarràs van ser detinguts i 5 més van ser acusats per la seva participació a les protestes davant la Subdelegació, però a cap d’ells se’ls va identificar ni detenir in situ. La majoria d’aquestes persones no disposen d’antecedents policials ni penals; fet que apunta que també es van utilitzar fitxers polítics per poder-los detenir o citar. Després de realitzar-se la fase d’instrucció, estan pendents de rebre l’escrit d’acusació del Ministeri Fiscal.