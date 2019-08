#17ANoOblidem

Els CDR exigeixen la veritat sobre el 17-A

Centenars de persones convocades pels Comitès de Defensa de la República es van concentrar ahir davant de la Sagrada Família de Barcelona per exigir la veritat dels fets ocorreguts fa dos anys Catalunya.

Els assistents s'han cobert la cara amb màscares blanques amb interrogants, i han portat banderes de desenes de països i pancartes reclamant "la veritat" en diferents idiomes. També han desplegat una pancarta sota el lema "We claim for answers (Demanem respostes): #17ANoOblidem". Mitja hora més tard, han deixat les pancartes i les màscares al terra per formar un gran mural.