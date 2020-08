Aplecs

Commemoració al País Valencià del Centenari del Primer Aplec per la Terra

L'activisme en els moviments d'emancipació sempre té darrere figures de forta personalitat. A finals del segle XIX José Martí en Cuba i José Rizal a les Filipines contribuiran destacadament al final de l'ocupació espanyola.

Com ells, Vicent Tomàs i Martí (1898-1924) treballà de valent al llarg de la seua curta existència pel desvetllament de la consciència nacional valenciana, la reivindicació de poder polític i un tracte fiscal just. Objectius pendents encara hui.

Entre les seues activitats destaca l'organització dels aplecs de la Muntanyeta de Sant Antoni de Betxí, el primer dels quals va tindre lloc ara fa cent anys, exactament el 26 d'agost de 1920.

Decidim Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià vol recordar eixe esdeveniment i celebrarà diversos actes divendres 28 d'agost. Artana, el poble natal de Tomàs i Martí, acollirà el primer homenatge. Després Betxí, també a la Plana Baixa, i finalment la mateixa muntanya des d'on es pot contemplar bona part de la planícia litoral i la serralada que l´envolta, rebran els participants en les concentracions reivindicatives i d'agraïment als iniciadors del valencianisme modern.

Com Martí i Rizal, V. Tomàs era federalista. Volien poder polític per als respectius pobles en condicions d'igualtat. Només la miopia dels dirigents del Regne d´Espanya va fer que el final fóra traumàtic. Més d'un segle després per als valencians no han canviat massa les coses.

Divendres 28 d’agost- ARTANA-BETXI:

- 12 h ARTANA En la cantonada del carrer del Pla amb el carrer Vicent Tomàs i Martí es farà ofrena d'un ram de vegetació de la Serra d'Espadà i es dirigiran unes breus al·locucions.



- 13 h BETXÍ Palau gòtic-renaixentista: recepció per les autoritats locals i es diran unes breus paraules.



- 14 h Dinar lliure. L’organització indicarà els llocs on es pot dinar per un preu aproximat de 10 Euros si no es porta el dinar de casa.



- 17 h MUNTANYETA DE SANT ANTONI. Acte central. Parlaran Antoni Infante, Joaquim Meneu i altres persones convidades