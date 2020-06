Guanyem Girona proposa que tots els regidors renunciïn a les entrades gratuïtes als espectacles culturals

· El codi ètic de la formació municipalista ja ho contempla però demanen a la resta de grups que també ho facin per “ètica i transparència”

Guanyem Girona ha demanat a la resta de grups municipals i a l’equip de govern gue renunciïn a les entrades d’espectacles i esdeveniments culturals celebrats en equipaments municipals que l’Ajuntament ofereix de forma gratuïta. El regidor Xevi Montoya ha destacat que es tracta d’un “privilegi immerescut en la normalitat però que esdevé especialment injust en temps de crisi com l’actual”. “La distància de seguretat obligarà a moltes sales a reduir l’aforament. No té sentit que els polítics o càrrecs de confiança ocupin places de manera gratuïta mentre hi haurà gent que es quedarà sense entrades”, ha afegit.

Montoya ha recordat que Guanyem Girona ja disposa d’un codi ètic que els obliga a renunciar a aquestes entrades que l’Ajuntament distribueix “de forma poc clara”, però ha comminat la resta de forces a renunciar-hi per “ètica i transparència”. Així mateix, el regidor de la formació municipalista ha subratllat que és “anacrònic” que l’Ajuntament de Girona disposi d’entrades gratuïtes que es distribueixen “sense estar subjectes a cap tipus de control”. Montoya ha recordat que els 27 regidors del consistori disposen de dues entrades gratuïtes per cada espectacle celebrat en equipaments municipals com el Teatre Municipal o l’Auditori.

“En temps d’emergència social com els que vindran la gestió transparent és més important que mai”, ha destacat Montoya. Des de Guanyem Girona consideren que les entrades gratuïtes haurien d’estar limitades exclusivament a les tasques de representativitat institucional.

El regidor del principal partit a l’oposició també ha recordat que anualment s’ofereixen de forma gratuïta prop de 6.000 entrades d’espectacles celebrats en equipaments municipals entre les que reparteix l’Ajuntament i aquelles distribuïdes per compromisos amb patrocinadors, segons dades de 2015. Montoya ha proposat que aquestes entrades es destinin a campanyes per fomentar la cultura entre joves i col·lectius en risc d’exclusió social.