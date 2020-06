dia del medi ambient

Guanyem Badalona reivindica recuperar 14 mesures contra la contaminació i per la salut de la ciutadania

Avui, 5 de juny, dia del medi ambient, Guanyem Badalona se suma a la campanya #RecuperemLaCiutat i exigeix al govern de minoría del PP que compleixi amb els projectes de Mobilitat urbana sostenible, sana i segura, aprovats al Consell de Mobilitat durant el mandat 2015-2018 i que van quedar aturats durant el govern del PSC i Comuns. És per això que recuperen 14 exigències engegades durant el govern de Dolors Sabater.

Diversos estudis científics ratifiquen que la disminució dràstica del trànsit rodat durant el confinament ha estat clau en la reducció d’emissions a l’atmosfera. L’estat d’emergència i el confinament han contribuït momentàniament en part a fer front a l’emergència climàtica. Els estudis epidemiològics argumenten la relació dels nivells de contaminació atmosfèrica i l’augment la letalitat de la Covid-19.

“La nova normalitat no pot significar repetir els errors letals del passat. Congestió viària a les ciutats, increment dels nivells de contaminació a l’aire, carrers ocupats per vehicles contaminants i privats, etc. Ara més que mai, cal redoblar els esforços per garantir una bona qualitat de l’aire.” Per tot això, Guanyem Badalona reclamem una aposta comuna dels agents polítics i social de la ciutat. Reclamen “recuperar la ciutat, el control democràtic i les polítiques públiques pel bé comú engegades durant el govern de Guanyem i complir amb els projectes que vam posar en marxa de mobilitat urbana sostenible, sana i segura, aprovats al Consell de Mobilitat durant el mandat 2015-2018”.

“La bona salut dels veïns i veïnes de Badalona passa per una reducció dràstica dels vehicles privats contaminants en favor d’una mobilitat més sostenible, basada en els trajectes a peu, en bicicleta o transport públic” declara Nora San Sebastián, portaveu de Guanyem badalona.

Les 14 reclamacions que han fet al govern municipal i han publicat són: