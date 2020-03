Lectures pel confinament

L'Associació Helena Jubany proposa diverses lectures per distreure estones d'aquests dies de confinament amb les d'obres guanyadores del Premi Helena Jubany de narració curta o recull de contes per a ser explicats. N'hi ha per a tots els gustos i edats.

L'associació també proposa conèixer l’Helena Jubany llegint la seva obra literària "Els cristalls de les terres del nord i altres contes".