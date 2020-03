Guanyem Girona presenta una moció en suport als joves extutelats que fan una tancada a la UdG

Des del passat dilluns 2 de març, prop de 20 joves sense referents s’han tancat a la Facultat d’Educació de la UdG com a protesta per la desatenció que pateixen per part de les administracions públiques al assolir la majoria d’edat. Alguns regidors i regidores de Guanyem Girona s’han acostat a la universitat per parlar amb els nois i mostrar-los el seu suport. A més, la plataforma municipalista ha anunciat que presentarà una moció al proper ple de l’Ajuntament de Girona de dilluns per tal que el consistori doni suport als joves i on s’insta a les diverses administracions a treballar per trobar solucions laborals, formatives, d’habitatge i administratives.

“Les demandes dels nois no només són assumibles per part de les institucions públiques sinó que són necessàries. L’Ajuntament, la Generalitat i l’Estat tenen l’obligació de garantir una vida digna per unes persones que fins fa pocs mesos estaven sota tutela pública”, ha explicat la regidora Dolors Serra, que ha ressaltat que els joves “només volen aconseguir les condicions mínimes per construir vides dignes com a gironins: un plat a taula, un lloc decent on dormir i la possibilitat de treballar i guanyar-se la vida.”



Serra també ha advertit del perill de cronificació d’aquest tipus de situacions si no s’actua: “Cada vegada hi haurà més joves extutelats que, sense papers ni permisos de treball, es veuran obligats a buscar-se de vida. La solució responsable és buscar una sortida perquè puguin trobar l’estabilitat que necessiten.” Es calcula que a Girona hi ha una quarantena de nois vivint al carrer i a aquest 2020 n’hi ha prop de 200 que compliran la majoria d’edat a les Comarques Gironines.



Per aquest motiu Guanyem espera rebre el suport de la resta de formacions polítiques. “Ignorar el problema no farà que desaparegui. És responsabilitat de les administracions i dels partits polítics oferir solucions perquè aquests nois puguin desenvolupar una vida digna i evitar que es degradi la convivència amb agressions racistes”, ha recalcat la regidora gironina, que ha advertit del perill “dels discursos d’odi que s’estan estenent a causa de la inacció política.”



La moció proposada per Guanyem insta al govern espanyol a modificar la Llei d’Estrangeria per tal de donar autoritzacions de residència i treball automàticament als menors que compleixin els 18 anys estant tutelats. El text demana també a la Generalitat que ampliï els serveis a aquest joves per passar a un model més comunitari que asseguri un acompanyament a nivell administratiu, econòmic, formatiu i d’habitatge. Es demana també al govern català que es concedeixi el permís de treball de forma automàtica un cop acabada la tutela així com la incorporació immediata a circuits de formació com escoles d’adults o cursos de català.



Finalment, la moció de la plataforma municipalista insta l’Ajuntament de Girona que al Pla d’Acollida propi, que s’està treballant arrel dels acords de pressupostos entre Guanyem i JxCat, s’hi incorporin els processos específics d’acollida per als nois i noies que es troben en aquesta situació.