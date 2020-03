Memòria història

Fa 200 anys els barcelonins van assaltar el Palau de la Inquisició

Tal dia com avui fa 200 anys, uns tres mil barcelonins es van dirigir a la seu de la Inquisició (actualment entrada al Museu Marés) , davant la negativa dels inquisidors a obrir les portes, les va derrocar a cops i va saquejar la casa. Els presos que esperaven judici van ser alliberats, mentre els inquisidors escapaven corrents, entre cops i improperis. En aquest primer assalt ja van ser destruïts nombrosos expedients, però l'endemà una nova multitud va tornar a saquejar el tribunal, molts papers de l'arxiu van ser llançats per la finestra i destruïts. D’altres van acabar en mans dels espectadors, com Andrew Thorndike, un turista nord-americà que es va endur una bona col·lecció de documents, que va traduir i va publicar a Boston. Finalment, el motí va ser sufocat pel nou governador de la ciutat, al mateix temps que es proclamava la Constitució des de la balcó de la Llotja, segons narra Xavier Theros. En el mateix article, Theros apunta que "El gravador francès Hippolyte Lecomte va imprimir una famosa litografia que va mostrar a tot Europa la insurrecció barcelonina contra l'odiada Inquisició".

Ara bé, la doctora Frances Luttikhuizen explica en una entrevista a l'ARA com va accedir a tota aquesta documentació que ha donat lloc al llibre Un dia de fúria. Barcelona, 10 de març de 1820 que es presenta aquesta tarda al Museu d'Histà de Barcelona.

En l'entrevista, Antoni Bassas li pregunta sobre que va passar el 10 de març de 1820 i Luttikhuizen contesta "Feia pocs dies que havia començat la revolució liberal i la gent estava ansiosa perquè es fes la proclamació de la Constitució i canviar les autoritats. Però no passava res, i un grup de persones van anar a obrir les presons. La Inquisició també en tenia una, i la gent, entre insatisfeta i furiosa per la història de la Inquisició, del que havia representat de repressió cruel, van assaltar el Palau de la Inquisició i van tirar-ho tot per la finestra: mobles, documents, tot el que van trobar. Total, que els barcelonins van assaltar el Palau de la Inquisició el 10 de març del 1820".

La presentació anirà a càrrec de Lluís Permanyer, Jordi Roca, Sergi Alcalde, Alexandra Capdevila, Antoni Llamas, Ramon Amabat, Gemma Caballer, Carme Capó, Agustí Camós, Albert Palà, Josep-Lluís Carod-Rovira i Frances Luttikhuizen.