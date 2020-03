Aturem Bcn World i GEPEC-EdC denuncien loperació de compra dels terrenys de la Caixa per part de la Generalitat de Catalunya per 120 milions deuros

Després de l’Acord de Govern d’aquest dimarts, en el que la Generalitat ha confirmat l’inici de l’operació de compra dels terrenys de la Caixa per part de l’INCASOL per tal d’afavorir la instal·lació del complex de casinos de Hard Rock, l’Assemblea Aturem Bcn World i GEPEC-EdC han manifestat que "l’acord de Govern d’avui posa al descobert les mentides i opacitat d’aquest projecte", ja que es dóca el cas que l’operació de compra-venda dels terrenys era una situació que des de la Generalitat sempre s’havia negat que arribés a succeir.

Segons les dues entitats, el Govern de la Generalitat ha actuat de manera irresponsable posant en situació de risc els diners de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, concretament 120 milions d’euros, per un interès merament privat i fonamentat en el joc i la ludopatia, sense tenir garantit el compromís total per part de Hard Rock".

L’inici del procés de compra-venda posa de manifest tot un seguit d’errors procedimentals i legislatius que l’Assemblea Aturem Bcn World i el GEPEC-EdC posaran en coneixement properament a diferents instàncies administratives i judicials. També analitzarem el procés de modificació del Pla Director Urbanístic del CRT que s’ha iniciat darrerament. Fins llavors no es donarà a conèixer públicament.

Aposten per un model de desenvolupament que no passi per complexos turístics com el que defensa el Govern amb els diners de tothom. La lluita contra Bcn World va començar l’any 2012 i, si tant bo i pròsper és el projecte, segueixen sorprenent-nos els retards acumulats i la manca d’interès empresarial en el seu desenvolupament. Això, sumat a l’operació de compra-venda, demostra que l’únic interès ha estat sempre que la Caixa vengués els terrenys al millor postor, en aquest cas, a la Generalitat a través de l’INCASOL.