Lluita institucional

La CUP Tarragona considera que els Consells de Districte no seran una eina de participació real per la ciutat

La CUP Tarragona ja va manifestar des d’un principi que no compartia el projecte dels Consells de Districte, doncs és una fórmula pensada per a grans ciutats, que no s’adequa a la realitat de Tarragona. Després d’assistir a la primera reunió de treball, el grup municipal de la CUP constata els seus pitjors pronòstics. Segons Laia Estrada “hem esperat vuit mesos perquè ens facilitin la proposta estrella del govern i comprovem que a, banda d’estar a les beceroles, és un projecte que jerarquitza i burocratitza la participació ciutadana”.

La CUP considera que els Consells de Districte no s’adeqüen a la realitat de tarragonina, i assegura que “estem passant d’una fórmula d’entendre l’associacionisme a la nostra ciutat que estava ancorada en el clientelisme, durant tot el mandat de Ballesteros i també de Nadal; a unes fórmules que estan basades en la política burocràtica i jerarquitzada”. Laia Estrada afirma que “es continua excloent de la participació a aquelles entitats que treballen de valent per la ciutat però que no volen tenir NIF, i de cara als pressupostos 2021, la participació tornarà a brillar per la seva absència, doncs la formalització dels Consells de Districte arribarà molt tard”. En aquest sentit, a les cupaires els sorprèn que una de les principals propostes del govern d’ERC i ECP continuï sense estar ben definida. Pensaven que, després de vuit mesos de mandat, tindrien una proposta tancada sobre la taula i s’han trobat amb un projecte que “continua molt verd”.

La formació anticapitalista sempre ha expressat la seva predilecció per emprar els pressupostos participatius i les assemblees de barri per a facilitar l’apoderament de la població. La iniciativa que la Candidatura d’Unitat Popular porta defensant des del mandat anterior, parteix d’una premissa més fàcil d’implementar. La CUP entenia, ja aleshores, que era més senzill començar a articular la participació a la nostra ciutat en base a un projecte concret, vinculant i tangible. Això representava que partides determinades es decidissin de forma col·lectiva, en assemblees de barri i, per tant, es pretenia donar capacitat decisòria i vinculant al conjunt de la població tarragonina per tal que determinés què fer amb aquells diners.