lluita institucional

La CUP Reus proposa 5 acords per reactivar el Mercat del Carrilet

Davant de la decisió unilateral del govern de Reus en tancar el Mercat del Carrilet, la CUP presentarà una moció aquest divendres per mantenir actiu el mercat. El grup cupaire critica que el govern hagi abandonat el Mercat del Carrilet i que no tingui suficient voluntat política per reactivar-lo. Per això, la CUP proposarà 5 acords al ple de Reus per obrir el diàleg entre paradistes i govern; afavorir la continuïtat de les parades i que l'Ajuntament parli amb cooperatives i productors locals, així com negocis -no estrictament alimentaris- que complementin i potenciïn l'espai.





Una de les crítiques del grup anticapitalista és la restricció dels 2 anys de contracte, ja que dificulta l'entrada de nous operadors, com ja va passar, recordem amb un supermercat xinès. «Ningú farà una gran inversió si en dos anys ha de marxar», comenta Mònica Pàmies, regidora de la CUP a Reus. Per aquest motiu, una de les propostes serà facilitar l'allargament del termini dels contractes de les parades actuals i eliminar el límit dels 2 anys a les parades noves.





Una altra de les propostes serà permetre el traspàs de les parades existents com a mesura garantista de continuïtat del servei. Pàmies explica que les concessions de les parades tenen restriccions molt dures i que hi ha parades del Mercat del Carrilet que agafarien més espai -actualment buit- per ampliar la parada o que hi ha familiars que continuarien amb el negoci però el contracte no ho permet.