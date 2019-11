Guanyem planteja una Girona “365 dies educadora”

Guanyem Girona ha valorat avui la 4a “Setmana Educadora” de la ciutat. La principal força a l’oposició troba molt adient el lema de la iniciativa “Escoltar la ciutat per transformar-la” i felicita a l’organització per bona part dels continguts proposats. Tanmateix, Guanyem creu que cal superar la idea d’emmarcar les propostes de visibilització i debat temàtic de ciutat en una única setmana per convertir l’educació en un dels pilars fonamentals de la ciutat i apostar així també per la cultura, la cohesió social i els barris.

En aquest mateix sentit, el regidor de Guanyem, Pere Albertí, ha expressat que la formació “troba a faltar a la iniciativa una mirada educativa més amplia que inclogui el paper de les entitats esportives, de lleure, l’educació dels adults,.... i així aportar una mirada lligada a l’educació 360, educació en totes les franges d’edat i a tots els espais i hores.”. En definitiva, afirma Albertí, “una proposta educativa que vagi més enllà de l’horari escolar i l’educació formal.

Així mateix, Guanyem Girona considera que l’aposta per una ciutat “365 dies educadora” s’hauria de concretar amb accions concretes com ara potenciar espais com el Consell Municipal d’Educació, els espais públics educatius de la ciutat, el manteniment de les escoles i propostes innovadores que existeixen i que s’han de crear als barris de Girona en clau comunitària. I tot, sense oblidar la necessitat d’incorporar noves mirades cap a l’educació d’adults, educació musical i artística i educació en el lleure podria ser una de les iniciatives a explorar. Per tot això, la setmana passada Guanyem ja va posar sobre la taula que en la negociació del pressupost per al 2020 ha situat com a eix indispensable una aposta inequívoca i transformadora per a la ciutat educadora que s’haurà de concretar amb partides, nous projectes i una millora de la plantilla.

Guanyem participa a la commemoració dels 600 anys de l’arribada del poble gitano

La regidora de Guanyem Girona, Cristina Andreu, ha assistit avui a Figueres als actes de commemoració del 600è aniversari de l’arribada del poble gitano a Catalunya. L’efemèride ha estat organitzada per l’Ajuntament de la capital empordanesa i ha comptat amb el lideratge del regidor de govern i portaveu de Guanyem Figueres, José Castellón. Andreu ha volgut reivindicar la necessitat de visibilitzar les aportacions que han fet durant sis segles el col·lectiu gitano a la cultura i la vida gironina i catalana i ha recordat que el poble gitano ha mostrat la seva resiliència malgrat els continus atacs d’odi i xenofòbia que han viscut des del seu establiment al nostre país.