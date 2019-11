Guanyem Girona considera que la diagnosi d’habitatge demostra "la necessitat urgent d’implementar polítiques atrevides”

Finalment l’Ajuntament de Girona ha fet pública la diagnosi sobre la situació de l’habitatge a la ciutat elaborada per la Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial (UMAT). La regidora de Guanyem Girona Cristina Andreu ha destacat que el document “confirma el que feia temps que s’advertia, que a Girona tenim un problema molt greu amb l’habitatge”. El partit municipalista ha assenyalat que els resultats evidencien “la necessitat urgent d’implementar polítiques atrevides per començar a revertir la paràlisi evident davant del problema dels últims anys”.

L’informe municipal diagnostica “el dèficit de coordinació entre els diferents municipis de l’àrea urbana” o que “l’actual ritme de creixement del nombre d’habitatges és inferior al de la població”. Així doncs, l’estudi indica que les possibilitats de desenvolupament d'habitatge en els propers anys es veu limitada per un planejament urbanístic que no permet més de 6.000 nous habitatges. Guanyem Girona ha qualificat aquesta qüestió de “fonamental” i que posa en relleu la necessitat d'articular una política d'habitatge d'àrea urbana, que tingui en compte els objectius que marca el Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge.

Per a Guanyem això està íntimament relacionat amb la capacitat de projectar uns pressupostos que permetin fer front a la crisi de l’habitatge i que posin l’àrea urbana com a eix vertebrador de les polítiques habitacionals. En aquest sentit, el partit municipalista ha reivindicat la seva moció Girona 2030 -aprovada al ple- que destaca la cooperació de Girona amb els municipis veïns per afrontar problemes comuns com és el de l’habitatge. Tot i això la regidora ha advertit que “si els pressupostos que es presentin properament van amb una línia continuista i segueixen ignorant el problema de l’habitatge serà impossible actuar-hi amb la contundència necessària.”

L’informe també posa en relleu “l’escassa oferta d’habitatge destinat a polítiques socials”, que la regidora Andreu ha atribuït a la manca de polítiques al llarg d'aquests darrers anys i el “desequilibri en el mercat de l’habitatge, amb conseqüències com l’augment dels preus dels lloguers”. Per a la representat del grup municipalista això ha provocat que la situació actual d'emergència habitacional “no solament no es pugui resoldre a curt termini sinó que es pugui arribar a cronificar”. En aquest punt, la regidora del principal partit a l’oposició ha volgut deixar clar que l’habitatge és un dret fonamental i que la tasca de les administracions públiques és assegurar-ne la seva defensa.

Finalment, la regidora Andreu també ha recordat la importància que el Pla Local de l’Habitatge es desenvolupi mitjançant un procés participatiu que inclogui tots els agents del sector presents a la Taula pel Dret a l’Habitatge. “Guanyem vetllarà perquè es compleixin els acords i el procés es desenvolupi amb tota la transparència i valentia que fins ara ha mancat”, ha reblat.