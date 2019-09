Mobilització a Perpinyà per dir prou a la repressió contra l'independentisme català

NI presos ni exiliats

Mobilitzaciˇ a PerpinyÓ per dir prou a la repressiˇ contra l'independentisme catalÓ

Qualifiquen l'Estat espanyol d'un estat retrograd i interpel·len els estats europeus.

El Comité de Solidaritat Catalana de Catalunya Nord ha convocat una concentració al peu del Castellet demà a les 18.30h per denunciar les detencions de 9 independentistes el passat dilluns sota l'acusació de rebel·lió i de terrorisme sense cap prova, sense cap raó, només per "prevenció".

El Comitè ha manifestat des del "primer dia l'independentisme és primer de tot un moviment pacifista i que les seues armes són les urnes i les paperetes i la sola violència ha estat la de les policies espanyoles (recordem l'1 d'octubre)"

També remarca també que des de fa anys, els catalans independentistes manifesten pacíficament, a cara destapada, sense altres armes que els cants, i malgrat això els 2 Jordis són empresonats des de fa 2 anys per a liderar les associacions compromeses amb la República i la llibertat. Mig govern de Catalunya elegit democràticament és a l'exil i l'altre meitat empresonada... pel compromís amb la democràcia i també hi ha més exiliats. Davant d'això, sospiten que vist la lògica actual, hi hagi les properes setmanes més detensions encara, i segurament totes "preventives" per a atemorir el poble, per a paralitzar les idees, el projecte republicà.