Una oportunitat històrica a Tarragona

El passat 15 de juny la CUP vam facilitar els seus dos vots perquè Pau Ricomà fos investit alcalde de Tarragona per dos motius. Primer, perquè ERC es va comprometre a desenvolupar les cinc mesures de mínims que els hi vam proposar: modificar el POUM per protegir l’Anella verda i cohesionar la ciutat, dur a terme un estudi independent de la qualitat de l’aire, garantir un estudi sobre la internalització del servei de neteja a la ciutat, fer front als pisos buits i garantir el dret a l’habitatge, i engegar uns veritables pressupostos participatius dotats, com a mínim, de l’1% del pressupost municipal. Segon, perquè si volem que puguin començar a canviar les coses en aquesta ciutat, era indispensable fer fora qui l’ha mal governat els darrers 12 anys.

Per això el dissabte que es va constituir el nou ajuntament, la CUP celebràvem que comencem a fer fora la màfia i ens conjuràvem per fer fora tota l’estructura corrupta i mafiosa que s’ha construït al llarg de les darreres dècades a la nostra ciutat. Alhora, ens felicitàvem per començar a posar les bases per a un canvi polític a la ciutat i ens comprometíem perquè aquest esdevingui una transformació real, sòlida i profunda.

Hi ha qui s’ha entestat en qualificar l’entesa que ha permès a Pau Ricomà ser alcalde, com un “pacte de l’odi”. Res més lluny de la realitat. Aquí el que ha guanyat és l’amor, l’amor a Tarragona, a la seva gent, als seus interessos, al seu patrimoni, als seus valors naturals,... justament perquè estimem la nostra ciutat, formacions polítiques molt dispars, ens hem posat d’acord per fer fora qui l’ha governat des de la desídia i la negligència.

La CUP som una formació que no té por d’assumir alcaldies però ens costa avenir-nos a participar en pactes de govern amb altres partits polítics, donat que s’acaben diluint les propostes rupturistes. Tanmateix, l’assemblea local de Tarragona, conscient de l’excepcionalitat de l’actual mandat, va decidir assumir la responsabilitat d’un moment que requereix sumar. Per això la CUP vam manifestar estar obertes a treballar perquè hi hagi un acord programàtic de govern no només de 9 sinó d’11 consellers i conselleres, deixant clar, però, que si aquest no és possible, no passa absolutament res. No necessitem cadires per treballar, som més de mantenir-nos dempeus i amb el puny alçat, la nostra única motivació és servir el poble tarragoní com es mereix.

Ara tenim l’oportunitat històrica per acabar amb el mal govern, per fer front, amb diligència i sense por, a l’herència que rebem d’anys i dècades de malbaratament de recursos públics i de corrupteles. I és que el governs tarragonins no han combatut la corrupció, ni la que està tipificada com a delicte ni la que no ho està, com el clientelisme, els tractes de favors o les vendettes contra qui s’atreveix a dir prou o no aplaudeix prou fort. Sota el mandat ballesteril l'Ajuntament es va personar en el cas Bershka, però mai no s'ha volgut personar per depurar responsabilitats en casos de corrupció, ni d'Inipro, ni a les empreses municipals... Una bona manera de trencar amb aquesta lògica seria garantir que l'Ajuntament adopti un paper proactiu per esclarir el cas del Pàrquing Jaume I, d’una vegada per totes.

Transformar la ciutat requereix trencar amb la forma de governar que hi ha hagut fins ara. I quan afirmem que cal que “fem fora la màfia”, ens referim a trencar amb les formes de fer política des del saló de plens i des de fora de l’Ajuntament, basades en el clientelisme i les corrupteles. És a dir, per transformar la ciutat cal deixar de rendir pleitesia als promotors immobiliaris, els interessos eclesiàstics i les grans empreses de l'Íbex 35, perquè ha arribat l'hora que les decisions polítiques que es prenguin a la nostra ciutat tinguin com a únic i exclusiu objectiu garantir el benestar de la població tarragonina, és l'hora que posem la vida de la gent al centre.

En aquest sentit, recordem que la CUP no només som capaces de fiscalitzar i destapar la corrupció, sinó que ara som aquí per construir l'alternativa a la Tarragona Desballestada. Som aquí per posar l'Ajuntament al costat de totes les Hayat a qui vulguin desnonar de casa seva i que hagin estat expulsades del criminal lliure mercat. Som aquí per posar l'Ajuntament de part de totes les Montse o les Maria que desenvolupen en condicions de precarietat els serveis externalitzats. Som aquí per posar l'Ajuntament al servei de totes les Marimar, les Maruchi o les Núria, que lluiten per veure els seus barris dignificats. Perquè som aquí per portar el feminisme a la pràctica, i no permetre que es quedi en retòrica, perquè precarietat, pobresa i exclusió, malauradament són noms de dona, però lluita, dignitat i transformació, també.

El repte és titànic, però estem decidides a afrontar-lo. Si el nou govern assumeix aquest compromís de transformació real i profunda, a la CUP no ens tremolarà el pols per sumar-nos-hi. Si no, farem valer la nostra força com hem fet fins ara, des de l’oposició.