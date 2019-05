Municipals 2019

SOM Gramenet presenta el seu programa electoral

Aquest dissabte dia 4 de maig a les 10h, a la Bilblioteca de Can Peixauet, SOM Gramenet farem la nostra Assemblea Programàtica, que consistirà, tal i com el seu propi nom indica, en exposar el programa definitiui detallat de la nostra candidatura, elaborat per diverses comissions després de mesos de feina, i amb les aportacions de la ciutadania de Gramenet, que ens han fet arribar algunes propostes referents a diversos àmbits, com són els Serveis Socials, Habitatge, Educació, Medi Ambient, etc.



Seguint la línia de transparència i esperit obert i participatiu de la nostra organització, l’Assemblea serà oberta i hi haurà espai per acabar de comentar i polir, entre tothom, cadascun dels punts del programa. El document que surti ratificat de l’assemblea de dissabte serà, doncs, fruit d’un procés col·laboratiu per part de moltes persones de la nostra ciutat, sempre acord amb els nostres principis de Codi Codi Ètic i Manifest.