Prou ostatges

“El que més em preocupa no és el crit dels violents, dels corruptes, dels deshonestos, dels sense ètica. El que més em preocupa és el silenci dels bons”. Martin Luther King.

L’acció “Silenci contra la repressió, per la llibertat. Rebel·leu-vos contra la injustícia” és una interpel·lació a la societat en general, dirigida als jutges, fiscals i cossos policials, tots ells col·lectius amb membres especialment criticats pels esdeveniments dels últims mesos.

La gent del Silenci entenem que, com a tot arreu, en aquests col·lectius també hi ha persones bones i amb vocació de justícia. És a elles, especialment, a qui va dirigida l’acció, demanant-los que trenquin d’una vegada el seu silenci, facin un pas més i es rebel·lin, denunciant i actuant en contra de tots els actes injustos i contraris als principis bàsics del dret penal i processal.

Entenem que principis com el de la presumpció d’innocència, la prohibició d’analogia contra reu, el principi d’“in dubio pro reo” o el principi d’“ultima ratio” (últim recurs) del dret penal, entre molts i molts d’altres, han estat vulnerats pel que fa als presos i exiliats polítics.

És per això que demanem aquesta “rebel·lió contra la injustícia” a les persones bones d’aquests col·lectius, essent conscients que demanar-los això no és més que una redundància, ja que impartir justícia, defensar la legalitat i evitar actes injustos és, precisament, part essencial de la seva tasca professional.

Encoratgem que aquests col·lectius prenguin consciència de la importància del seu posicionament, per poder així col·laborar a resoldre aquest conflicte. Sense oblidar que les il·legalitats es poden cometre tant per acció com per omissió, i que el jutges, fiscals i policies que ometen actuar davant d’un delicte flagrant, també estan infringint el seu deure.