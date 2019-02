#JUDICIFARSA

L'acció de "Silenci" que es realitza diàriament a Tarragona davant els jutjats es trasllada a Madrid pel judici de l'1-O

Demà 12 de febrer es va a efectuar a Tarragona el 133 dia de l'acció "Silenci contra la repressió; per la llibertat, Rebel·leu-vos contra la injustícia ", que és una interpel·lació a la societat en general, però adreçada a jutges, fiscals i cossos policials en particular. Amb motiu de l'inici del judici, el "Silenci" s'efectuarà a Madrid, davant del Tribunal Suprem.

Lluís Pastrana, promotor de la iniciativa al costat d'altres ciutadans que la mantenen des de juny de 2018, relata els detalls de l'acció. La forma d'acció que hem escollit no ha estat a l'atzar. D'una banda la permanència de 8 hores diàries, davant del Tribunal Suprem, ens possibilita un temps i un espai de debat entre nosaltres i d'interactuació amb la gent; i, de l'altra, els espais de silenci estricte, que són l'eix central de la nostra acció, els entenem com una de les formes més contundents de denúncia, de manera que durant el mateix hem d'intentar no trencar-lo.

Aquest estricte silenci, el porten a terme a la vegada, com una pausa per a la reflexió, durant el qual ens podem qüestionar individualment, sobre els destinataris, els objectius i / o la raó de la pròpia acció.

Les persones que conformen el "Silenci" entenen que, com a tot arreu, en els col·lectius abans esmentats, també, hi ha persones amb vocació de justícia. És a elles, precisament a qui va dirigida l'acció, demanant-los que trenquin d'una vegada el seu silenci i es rebel·lin contra els actes contraris als principis bàsics del dret penal i processal.

Entenen que principis i límits bàsics del dret penal com el de la "lex stricta", la presumpció d'innocència, la prohibició d'analogia contra reu, el principi de "in dubio pro reo" o el de "ultima ratio" entre molts altres, han estat vulnerats en relació als presos i exiliats polítics a Catalunya i com a punt culminant tenen aquest circ, més que judici, que s'inicia el dia 12 de febrer de 2019, contra tot Catalunya.

Volen posar l'accent que la raó de ser de la llei és la realització de justícia, encara que en els últims temps sembla preocupar més als seus senyories, que els tribunals apliquin lleis, encara que siguin injustes, de dictar o aprovar lleis justes i d'acord amb les necessitats actuals de la societat.

És per tot això que demanen la rebel·lió dels referits col·lectius, conscients que demanar, no és més que una redundància, ja que impartir justícia i evitar actes injustos és, precisament, l'essència de la seva tasca professional. És per això que, parafrasejant Thomas Jefferson, ens atrevim a recordar als seus senyories que "Quan la injustícia es converteix en llei, la rebel·lió és un deure".

Els demanen coratge i presa de consciència respecte a la importància del seu posicionament per poder resoldre definitivament aquest conflicte. A més, no oblideu que les il·legalitats es poden cometre tant per acció com per omissió, i que els jutges, fiscals i policies que ometen actuar davant d'un delicte flagrant, com pot ser el de prevaricació o la negació de Drets i Llibertats, irrenunciables en qualsevol estat social i democràtic de Dret, també estan infringint el seu deure i per tant, cometent un delicte. I com diu el Sr. Luther King: "No oblideu que (també) tot el que va fer Hitler a Alemanya va ser legal".

A Tarragona porten més de 8 mesos realitzant 5 hores diàries presencials de dilluns a divendres i ½ hora d'estricte silenci davant el Palau de Justícia.

Pautes a seguir durant el "Silenci" estricte.

• Siguis disciplinat i no vulguis anar per lliure. Segueix les consignes prèviament establertes i aquelles que en tot moment puguin comunicar-te els responsables de l'acció.

• Pensa que allò que facis et compromet no només a tu, sinó també a tots els altres companys que intervenen en l'acció.

• No vulguis fer res que personalment no puguis assumir, altrament tu mateix et debilites.

• Davant de qualsevol eventualitat o intervenció de tercers, evita la violència verbal i física i si no et pots controlar aïlla’t de l'acció. No t’alteris i intenta apartar el provocador.

• Evita que la por et domini, respira profundament i busca suport al teu voltant.

L'acció precisa de persones i recursos. Una manera de fer la possible és l'adhesió a la iniciativa mitjançant una col·laboració econòmica en el compte

ES09 0081 1933 5200 0100 9005

Beneficiari: AJVL

Concepte: Silenci Madrid.