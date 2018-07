ni presos ni exili

David Fernàndez i Pepe Beúnza participaran a Tarragona en la concentració "Silenci, Rebel·leu-vos"

L' exdiputat de la CUP al Parlament David Fernàndez i l'històric activista i assessor de l' Institut per a l'Acció No Violenta Pepe Beúnza participaran dimarts 17 de juliol, de les 12 a les 12.30 hores, a la concentració que es fa cada dia davant dels Jutjats de Tarragona contra la repressió i per la llibertat.

La concentració reclama la llibertat dels presos polítics catalans i interpel·la als jutges, fiscals i policies que trenquin el seu silenci i es rebel·lin contra la vulneració sistemàtica dels principis del dret penal i processal.

David Fernàndez i Pepe Beúnza, que va ser el primer objector de consciència al servei militar franquista per motius polítics, formen part d' "En peu de pau", una plataforma formada per diferents col·lectius per estendre i promoure la resistència civil pacífica i no-violenta, en un context de mobilitzacions contra la repressió de l'Estat per la retallada de drets i llibertats.

Les concentracions “Silenci, rebel·leu-vos” es fan de dilluns a divendres, davant dels Jutjats, de 9 a 14 hores. De les 12 a les 12.30 h. els participants estan en estricte silenci.