1-O

Militants d'ERC treuen de la seva seu amb "empentes i de males maneres" a militants del CDR a Les Corts de Barcelona

El Comitè de Defensa de la República (CDR) de les Corts de Barcelona ha denunciat que aquest migdia han estat expulsats amb "empentes i de males maneres" de la seu d'ERC. Durant la protesta que realitzaven per no res per implantar la República. Protesta que també han realitzat a les seus de Just per Catalunya i la CUP.

L'acció consistia en posar pancartes sota l'eslògan "LaIndependència No Es Negocia" en les respectives seus, un any després d'haver constituït l'actual govern d'ençà l'aplicació de l'article 155. El CDR els hi recordava que "Som les mateixes que vam defensar les escoles l'1 d'Octubre". També els convidaven i paral·lament feien una crida a participar en la cercavila popularque es farà demà a les 18h per les seus del partits sobiranistes.