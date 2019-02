Mobilitzacions i "memòria històrica" a Girona

Avui unes 2.000 persones s'han manifestat a Girona en contra del trasllat dels presos independentistes a presons de Madridi per denunciar que el judici que arrancarà el 12 de febrer al Tribunal Suprem serà "una farsa". Els parlaments han començat amb el so de les sirenes per commemorar els 80 anys dels bombardejos a la ciutat durant la Guerra Civil i ha servit per traçar "un fil repressiu" fins a l'actualitat per denunciar que "el feixisme encara governa" i està a punt de jutjar polítics "per les seves idees".

Un dels advocats de la defensa de Jordi Cuixart, Benet Salellas, ha criticat que la fiscalia es posi al costat de l'extrema dreta "per asseure la democràcia al banc dels acusats". "No és un judici, és una farsa" i "vaga general", entre les consignes més corejades.

D'altra banda ahir al vespre Guanyem Girona va celebrar un acte en memòria del 80è aniversari dels últims bombardejos de l’aviació feixista sobre Girona i la posterior entrada de les tropes franquistes a la ciutat en el que van ser els últims dies de la República i l’inici de la repressió de la dictadura.

En primer lloc el candidat a l’alcaldia de la plataforma, Lluc Salellas, va lamentar que la placa commemorativa del bombardeig a la plaça Marquès de Camps, instal·lada ara fa cinc anys, hagués estat arrancada.

Salellas va presentar algunes propostes de Guanyem en matèria de memòria històrica: incentivar projectes educatius entre els centres escolars i el Museu d’Història de la ciutat, revisar la política de medalles i mèrits de l’Ajuntament franquista, aconsellar les persones amb familiars enterrats a la fossa comuna del cementiri o senyalitzar els llocs de la ciutat on hi va haver esdeveniments històrics de la Guerra Civil, el Franquisme i la Transició.

D’altra banda, l’historiador Pere Castellanos va relatar com van viure les gironines i gironins els bombardejos que es van patir des del 27 de gener fins l’1 de febrer i que van deixar una trentena de morts. Tres dies després, el 4 de febrer de 1939, les tropes de Franco entraven a Girona

Finalment, Sergi Font, president d’Òmnium Gironès, va aprofitar per presentar les iniciatives de l’associació per recordar l’aniversari d’aquesta data.