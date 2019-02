Judicis

Carles Riera: ‘Avui s’inicia el camí cap al procés judicial que ens jutjarà a totes’

Davant d’una situacióde gravissima excepcionalitat democràtica a Catalunya i davant d’uns judicis polítics totalment injustos, la CUP reitera la necessitat de mostrar el nostre rebuig i d’acusar un estat espanyol que ha empresonat representants democràtics del poble i de la societat civil, ha obligat a marxar a l’exili molts d’altres i ha detingut, processat o investigat a milers de persones que han defensat els drets fonamentals. La carretera d’avui no porta a un judici amb garanties democràtiques sinó a la vulneració de drets fonamentals, concretament el dret a l’exercici de l’autodeterminació. “Avui s’inicia el camí cap al procés judicial que ens jutjarà a totes”, ha manifestat el diputat de la CUP Crida Constituent, Carles Riera.

Per a la CUP, cal que el moviment popular a favor del dret a l’autodeterminació s’organitzi a cada barri, poble i ciutat per denunciar el context de violència institucional per part de l’estat espanyol que ha desplegat tots els mecanismes repressius dels què disposa per reprimir la voluntat popular. Els judicis són la punta de l’iceberg d’una reiterada vulneració de drets socials, civils i polítics perpetrats per l’entramat del Règim del 78. Per aquest motiu, la CUP fa una crida pública a trencar amb qualsevol normalitat ja que només amb les mobilitzacions permanents i la desobediència civil activa podrem aturar-ho i mostrar aquesta excepcionalitat democràtica. Tal i com ha afirmat Riera “No els hi hem de dir adéu, sinó alçar-nos per poder exercir el dret a l’autodeterminació que ens farà lliures”.

La CUP se suma a totes les convocatòries de rebuig al trasllat dels presos i preses polítiques del dia d’avui i dóna per iniciat un cicle de mobilitzacions permanent que ha de tenir com a objectiu aturar-ho tot.