Finançament

La Crida pel Finançament Valencià i el Delegat del Govern acordem una nova reunió de treball.

El Delegat del Govern Juan Carlos Fulgencio, s'ha compromés a una nova reunió de treball en els pròxims dies. Hui, JC Fulgencio ha rebut una delegació de la Crida pel Finançament, que li ha lliurat un manifest on entre altres qüestions es reivindica un finançament valencià just, es denuncia l'infrafinançament endèmic que patim i s'exigeix la fi de l'espoli estructural al qual està sotmesa l'economia del País Valencià i que afecta directament les condicions de vida i treballa del conjunt de la ciutadania i molt especialment als sectors socials més desfavorits i empobrits.

Totes dues parts han acordat una nova reunió de treball per als pròxims dies, on poder treballar amb deteniment i aprofundir en el diagnòstic de la situació i en les mesures necessàries per a superar-la.

La Crida pel Finançament havia convocat un acte hui davant la Delegació del Govern de València per expressar aquestes reivindicacions i lliurar el manifest.

La Crida pel Finançament agrupa diverses entitats i persones que consideren que cal implementar un altre sistema de finançament i acabar amb l'espoli per poder avançar en un veritable autogovern, millorar la vida de les treballadores i treballadors i del conjunt de la societat i per encarar el nostre futur com a poble.

Des de la Crida pel Finançament Valencià, es considera que no es pot esperar mesos i anys a tindre un nou sistema de finançament per poder tindre els recursos necessaris per a aplicar les polítiques que les valencianes i valencians necessitem. En eixe sentit, la Crida pel Finançament ha demanat al Delegat del Govern que transmeta al govern espanyol l’exigència d’obrir un veritable procés de negociació per poder disposar dels nostres propis recursos, condonar el deute històric, augmentar les inversions per damunt de la mitjana estatal, i avançar envers una sobirania econòmica i fiscal per tindre les claus de la caixa.