Repressió

Concentració als jutjats de Granollers en suport de tres membres dels CDR del Baix Montseny citats a declarar

Demà dijous estan citats a declarar tres companyes de diferents CDRs del Baix Montseny. És una nova operació repressiva emmarcada en la persecució global a l'independentisme que s'accelera aquests dies, a les portes del judici als presos polítics.

A les deu del matí, davant dels jutjats de Granollers, hi ha convocada una concentració de suport a les companyes represaliades.

La repressió no s'atura, la solidaritat tampoc!

Un cop més la maquinària repressiva de l'Estat torna a actuar contra el poble organitzat. Aquesta vegada el seu objectiu són els COR del Baix Montseny. El proper 17 de gener a les 10:30h, estan citades a declarar al jutjat de Granollers 3 companyes dels COR de la nostra comarca. Tres companyes investigades arran d'un denúncia interposada per la concessionària Abertis, relacionades amb l'aixecament de barreres de peatge durant l'operació tornada de Setmana Santa. Aquesta acció de desobediència col·lectiva, no va produir ni situacions de violència, ni cap altre incident; contràriament, va comptar amb la simpatia de la ciutadania.

En el marc repressiu actual, en què més de mil persones dels COR han estat identificades, 169 encausades en processos judicials i més de 160 ferides per agressions policials, aquestes noves citacions, lluny d'aconseguir l'objectiu desmobilitzador que pretenen, ens esperonen a continuar l'auto-organització popular, la mobilització col·lectiva i la desobediència massiva.

Perquè la solidaritat és la nostra millor arma, i la lluita constant, ferma i decidida, el nostre únic camí!