La CUP-Crida per Girona demana revocar l’adhesió de l’Ajuntament a Joan Carles I i a la monarquia espanyola de 1975

Dilluns vinent la CUP-Crida per Girona presentarà una moció al ple de l’Ajuntament de Girona per derogar l’adhesió de la ciutat a la figura de Joan Carles de Borbó i a la monarquia espanyola feta el 28 de novembre de 1975. La iniciativa, emparada dins de la legislació franquista, va ser aprovada per unanimitat per un consistori que no havia estat elegit pels ciutadans de Girona.

La CUP presenta la moció en el marc dels 40 anys de la Constitució espanyola. En aquest sentit, el grup municipal considera que tant la moció d’adhesió a la monarquia del tardofranquisme com la Constitució que en va legitimar la continuïtat són etapes superades. Això es va fer palès en la repressió del referèndum de l’1 d’octubre per part de l’Estat emparant-se en la Carta Magna i en el posterior discurs de Felip VI el 3 d’octubre excusant la violència policial contra la ciutadania.

La societat gironina ha evidenciat en nombroses ocasions el seu rebuig a la monarquia. Segons el CEO, només un 23% de catalans aprova la gestió de la Corona espanyola i dels 25 regidors i regidores de l’Ajuntament de Girona, 22 han expressat en alguna ocasió el rebuig a la repressió apadrinada des de la Zarzuela i han manifestat suport a la voluntat d’iniciar un nou camí en forma de república.

Finalment, la CUP-Crida per Girona també vol denunciar les facilitats que ha ofert l’Ajuntament de Girona a l’extrema dreta, que es podrà manifestar a la plaça 1 d’octubre aquest proper dijous 6 de desembre. Considerant que el feixisme no té cabuda a les places gironines, el grup municipal es suma a la convocatòria de de la Plataforma Antifeixista Gironina per mostrar el rebuig a la presència de Vox i Borbonia. La manifestació antifeixista començarà a les 8.30h davant l’edifici de

correus.