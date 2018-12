Alliberament nacional

L'independentista Jordi Puig emprèn el camí per la República al llarg dels Països Catalans

El militant independentista i represaliat en diverses ocasions, Jordi Puig, va iniciar el passat 19 de desembre una ruta en cadira de rodes que recorrerà els Països Catalans.

Jordi Puig piula cada dia des del compte @Cami_Republica explicant l'itinerari, les rebudes i acolliment a diferents poblacions, i exposant-hi reflexions personals i polítiques. I porta a terme aquesta iniciativa per difondre la reivindicació de la República Catalana arreu dels Països Catalans, així com per dinamitzar la reivindicació dels presos polítics.

Entre les piulades inicials va destacar que, des Cas Concos i passant per Campos i Porreres, en arribar a Montuïri va recordar el company traspassat fa poc més d'un any: "Sortint de Porreres cap a Montuïri, amb Macià Manera al cor."

Fa 40 anys el menú de Nadal a la Model era sarsuela de peix i marisc. El meu dinar de Nadal serà un entrepà de xorís i una poma, molt més bo que cap sarsuela dins de la presó.

Port de Ciutadella. Avui.descansaré, però sense oblidar que a la presó i a l'exili no hi ha dies de festa. Tots són dies de presó i d'exili.

La marató en cadira de rodes es pot fer en menys de dues hores, més ràpid que corrent. Però la fan atletes i van amb cadires especials. Jo vaig amb la meva, la de cada dia, l'única que tinc, i no soc atleta. Hauria de menester 8 o 10 hores per fer 40 km.

