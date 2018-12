GUANYEM GIRONA denuncia que l’Ajuntament prorrogui el contracte amb Endesa tot i els talls de llum indiscriminats i presenta un model basat en la sobirania energètica

Al llarg d’aquesta setmana GUANYEM GIRONA ha parlat amb veïnes i veïns de Germans Sàbat, Montjuïc, Sant Daniel, Torre Gironella i Font de la Pólvora per conèixer de primera mà com els hi afecten els talls de llum d’Endesa. A més, al ple del passat dilluns l’Ajuntament va concedir una pròrroga contractual d’un any sense demanar a canvi ni inversions ni contrapartides per la gestió de la situació.

Carles Serra, portaveu de GUANYEM GIRONA, ha esbossat les propostes de la plataforma per revertir les polítiques energètiques socialment injustes de l’actual consistori. En primer lloc GUANYEM GIRONA intentarà que el consistori iniciï una acció legal col·lectiva per recollir queixes i oferir assessorament als damnificats, que vagi seguida d’una audiència pública per explicar l’estat de la qüestió.

D’altra banda, el model de GUANYEM GIRONA és el de la sobirania energètica, que aposta per les petites cooperatives per deixar de dependre de multinacionals com Endesa. En aquest punt, Serra ha criticat la gestió del govern de la ciutat: “Ens trobem davant un Ajuntament que a les portes de l’hivern és incapaç que s’acabin els talls. Això passava als anys 70 o 80, que això passi ara, amb empreses que se’n fan les barbes d’or, ens sembla poc defensable.”

A través d’Instagram (@GuanyemGirona) i el hastag #NadalALesFosques veïns i veïnes d’aquests barris han pogut denunciar l’estat de deixadesa de les instal·lacions i de les línies elèctriques i els talls de llum indiscriminats. Els veïns dels diversos barris s’estan organitzant per presentar les factures de llum pagades.

Ángel Fernández ‘Nene’, educador social i membre de GUANYEM GIRONA ha apuntat que “a aquests barris se’ls criminalitza, però la gran majoria de gent paga les factures com tothom. Sembla que la gent d’aquests barris importem poc o res a l’Ajuntament. No pot ser que estiguem sense electricitat i que a sobre es riguin de nosaltres renovant el contracte a Endesa sense demanar res a canvi.”

Algunes veïnes també lamenten l’alt perill que comporta la situació. En aquest sentit, reclamen que es solucioni el problema, perquè en més d’una ocasió s’ha provocat algun incendi als comptadors o als domicilis particulars per l’ús d’espelmes i hi ha oxigenodepenents que necessiten tenir màquines connectades tota la nit.