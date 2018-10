Guanyem Girona arriba als 300 signants una setmana després de la seva presentació

Més de 300 persones de diferents àmbits s’han adherit al manifest ‘Guanyem Girona’, una setmana després de la seva presentació del dilluns passat al saló de descans del Teatre Municipal. Els seus impulsors han celebrat “la bona rebuda de la iniciativa” i han manifestat la seva intenció de recórrer Girona per “convidar el màxim de persones i col·lectius de la ciutat a implicar-se en el projecte de canvi real en clau social, popular, democràtica i republicana”.

Entre els nous signants destaquen persones procedents de l’àmbit veïnal, com els expresidents d’AV Ramon Macaya (Santa Eugènia), Josep Plazas ‘Lites’ (Devesa-Güell) o Martí Carreras (Sant Narcís); i del món cultural, com la membre de la Volta Marta Sureda o l’artista Roser Bover. De l’entorn acadèmic destaquen professors com Ricard Rigall (UdG), Antoni Martí Monterdre (UB), Pere Soler (UdG); i de l’àmbit polític i institucional hi ha antics regidors i regidores de l’Ajuntament de Girona com Anna Pujolàs, Jordi Navarro, Amèlia Barbero o Victòria Saget. En l’àmbit professional s’hi troben representants de l’àmbit mèdic com el cardiòleg Ramon Brugada; educatiu, com el pedagog Mon Marquès; o esportiu com el director esportiu de l’Uni Girona Pere Puig.

La propera cita de Guanyem Girona serà l’assemblea oberta que s’ha convocat el proper dimecres 7 de novembre a les 19h al teatre del centre cívic de Sant Narcís, i que servirà per fixar les bases del projecte i establir un pla de treball fins les eleccions del maig del 2019.