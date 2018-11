400 persones participen al procés de Guanyem Girona per a proposar els noms de la llista electoral

Prop de 400 persones han participat al procés endegat per Guanyem Girona per a confeccionar la llista electoral d’aquest nou espai polític de cara a les eleccions municipals del maig de 2019. Les propostes s’havien de fer a través del web entre el 14 i el 23 de novembre i cada persona podia proposar fins a tres persones. En total s’han rebut unes 920 propostes, de les quals han resultat 247 noms proposats.

Guanyem Girona ha fet una valoració molt positiva de la participació en aquesta primera fase del procés d’elaboració de la llista electoral, i ha destacat que «l’èxit del procés demostra que la gent té ganes de formes de fer política més participatives, i sobretot que que hi ha un gran interès en canviar el rumb de les polítiques municipals per a una ciutat més justa, més democràtica i al servei de tothom».

A continuació Guanyem Girona contactarà amb totes les persones que han estat proposades, i s’elaborarà una proposta de llista electoral a partir dels criteris que s’han decidit avui a la jornada de treball. La llista electoral definitiva serà ratificada en una assemblea general de Guanyem.

Jornada de treball oberta a l’Escola Montfalgars

D’altra banda, desenes de persones van participar, dissabte al matí, a la jornada de treball oberta que va celebrae Guanyem Girona a l’Escola Montfalgars. En la primera part diferents grups de treball van debatre com s’elaborarà el programa electoral, quins criteris es tindran en compte per escollir la llista, com fer el treball als barris i quins punts ha de tenir el codi ètic que regirà la candidatura. En la segona part les persones participants es van dividir per barris per tal de començar a concretar el treball territorial que durà a terme Guanyem Girona.

El portaveu de Guanyem Girona, Carles Serra, va destacar que «el canvi que necessita la ciutat vindrà de la mà de la ciutadania, per a impulsar polítiques que posin l'Ajuntament al servei de la gent». Així, Serra va remarcar que «Guanyem Girona ha començat a caminar amb de tots els barris de la ciutat, de diverses edats, de diverses procedències polítiques, socials i associatives per a posar les bases d’aquest canvi».

Criteris per elaborar la llista electoral

Un dels punts més destacats de la jornada de treball va ser el debat sobre els criteris que regiran la confecció de la llista electoral. D’una banda, es va decidir apostar per una llista amb un 50% d’homes i un 50% de dones, la qual cosa supera la proporció de 60%-40% que exigeix la llei. D’altra banda, es va acordar que la llista haurà de reflectir la diversitat de col·lectius i procedències que existeix a la ciutat. Finalment es va aprovar que per als primers llocs de la llista s’escolliran persones amb coneixements en àmbits i sectors concrets perquè puguin assumir les respectives tasques de govern passades les eleccions, un criteri que es combinarà amb la visualització de persones provinents de lluites socials i del teixit associatiu de la ciutat. D’aquesta manera, es va refermar l’aposta per no establir quotes de partit, sinó d’escollir les persones que integraran la candidatura tenint en compte la seva vàlua personal i l’aportació que puguin fer al projecte.