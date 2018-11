Guanyem Girona

Neix Guanyem Girona per impulsar una alternativa de govern en clau “social, democràtica, popular i republicana”

Fa pocs dies va presentar-se públicament Guanyem Girona, una iniciativa que neix amb l'objectiu de fer possible una alternativa de ciutat a l'actual govern en clau social, popular, democràtica i republicana de cara a les eleccions municipals del 2019.

Perquè aquest projecte tiri endavant i sigui un èxit, caldrà la participació de tothom. Per això des de la CUP-Crida per Girona us animaimplicar-vos-hi:

· Signeu el manifest aquí

· Participeu a l'assemblea oberta del dimecres 7 de novembre a les 19h al teatre del centre cívic de Sant Narcís