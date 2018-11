Guanyem Girona comença l’elaboració participativa de la llista electoral

Guanyem Girona ha inciat l’elaboració de la llista electoral i ho ha fet a través d’un mecanisme en què tota la ciutadania pot fer arribar les seves propostes de noms. En aquesta primera fase, que durarà des del 14 fins el 23 de novembre, totes les gironines i els gironins poden proposar fins a tres noms per a la candidatura a través de la pàgina www.guanyemgirona.cat/llista.

La segona fase del procés tindrà lloc el 24 de novembre, a la jornada de treball de Guanyem Girona que tindrà lloc a l’escola Montfalgars. En aquesta sessió, que durarà des de les 10h fins les 14h es debatran i es decidiran quins criteris s’utilitzaran per a confeccionar la llista electoral. Posteriorment començarà la quarta fase, en què un equip de Guanyem Girona contactarà amb totes les persones que hagin estat proposades i se’ls consultarà la seva disponibilitat per formar part de la candidatura, i en quin grau d’implicació.

Finalment, a partir de la relació de les persones que s’hagin mostrat disposades a formar part de la llista electoral, i tenint en compte els criteris acordats, es farà una proposta que es debatrà i s’aprovarà en una assemblea general de Guanyem Girona. En cas que durant tot el procés apareguin noves propostes de noms que no s’hagin previst en la fase inicial, es podran tenir en compte sempre que ho avali l’assemblea.

Què és Guanyem Girona?

Guanyem Girona és un espai polític transformador i de base ciutadana que té per objectiu aconseguir un canvi de govern i de model a la la ciutat en clau social, popular, democràtica i republicana de cara a les eleccions del maig del 2019.

La iniciativa es va presentar el passat 22 d’octubre, mitjançant un manifest inicial. Aquest manifest, que ja compta amb més de 500 signants, compta amb adhesions de persones del món acadèmic com Sergi Bonet o José Antonio Donaire; del món veïnal com Mònica Tarradellas o Ramon Macaya; del mon cultural com Josep Maria Fonalleras, Guillem Terribas o Maria Cabrera; o del món polític com els regidors Laia Pèlach i Pere Albertí.

En la primera assemblea oberta de Guanyem Girona, celebrada el 7 de novembre, van participar-hi més de 200 persones, que van decidir que l’espai seria de base ciutadana i que s’hi participaria a títol individual. També van decidir que un de les prioritats del projecte ha de ser la seva implicació a tots els barris de la ciutat, i que farien de la participació, la transparència i la vocació de servei públic els seus pilars clau.