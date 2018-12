12-O i 6-D: #resacelebrar

El claustre de la UB aprova fer un canvi de calendari per no celebrar el 12 d'octubre ni el 6 de desembre

El Claustre de la Universitat de Barcelona (UB) ha aprovat una moció on es demana a l'equip de govern govern de la Universitat a explorar per la via de la negociació, perquè les dates del 12 d’octubre i del 6 de desembre deixin de ser considerades com a festius de caràcter obligatori en els calendaris laborals, per tal que els treballadors puguin escollir si volen treballar o no aquests dies, i en cas que vulguin, ho puguin fer amb normalitat a canvi de fer festa el 23 d’abril i l’1 d’octubre. La proposta presentada per Universitat de Barcelona per la República ha estat aprovada per 110 vots, 15 en contra i 42 en blanc