La vaga indefinida a Tepsa afecta en un 100% la entrada de camions i cisternes a la seva àrea de càrrega del Port de Barcelona

Aquest matí la plantilla de TEPSA al Port de Barcelona ha seguit la convocatòria de vaga indefinida de dues hores per torn. L’aturada ha estat molt elevada i amb afectació a la totalitat de les cisternes d’emmagatzematge de productes químics. Aquest seguiment es preveu en la mateixa intensitat en els següents torns, així com els propers dies. Els serveis mínims s'estan complint tot i que es consideren abusius i perillosos per la seguretat del Port, per la qual cosa la secció sindical de la CGT els ha denunciat a Inspecció de Treball.



Els piquets de vaga compten amb presència solidària d’altres seccions del Port com Remolcadors, APM, Estibarna, Mooring i del propi sindicat CGT.



La vaga està afectant des de primera hora l’abastiment de camions que transporten combustible i material químic a empreses com MEG Global, Cepsa, Dow, Exxon, Innovyn, Shell, Ercros.



Aquesta vaga al moll d'inflamables del Port de Barcelona s'està fent per readmetre tres treballadors acomiadats recentment, així com per aturar la externalització que està posant en risc una de les zones amb més perill químic i explosiu de Catalunya.



La falta de formació i experiència que implica la externalització salvatge que està fent TEPSA ha causat ja un increment dels accidents a la zona (dos incendis i dues hospitalitzacions greus, degudes a una explosió reconeguda per l’empresa com a resultat d’un error en la manipulació del personal extern). Aquests podrien haver estat molt més greus si s’haguessin produït en una de les zones principals d’emmagatzematge.



Fins el moment, ni l’Autoritat Portuària, ni l’Ajuntament de Barcelona, ni la Generalitat de Catalunya s’hi han pronunciat, eludint la seva responsabilitat. Tant pel que suposa en risc real per les centenars de milers de persones que viuen a prop, com per assegurar un treball digne i de qualitat en un servei públic que depèn de les seves administracions.