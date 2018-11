Repressió

Gairebé 200 persones s'han concentrats als jutjats de Martorell en suport dels 3 membres del CDR citats a declarar

Un d'ells en Martí, militant d'Endavant ha llegit un comunicat anunciant que no compareixeria davant el jutge.

Aquest dilluns tres membres del CDR havien de declarar al Jutjat de Martorell pel tall de l’autovia A-2 a Abrera durant la vaga general del 8-N. Tot i que la vista s'ha hagut d'ajornar per la vaga dels jutges, un dels citats, en Martí ha llegit un comunicat en roda premsa on ha anunciant que no compareixeria davant el jutge.

A les portes del Juthat s'han concentrar gairebé dues-centes persones, entre elles el diputat de la CUP Vidal Aragonés per a mostrar la seva solidaritat amb les persones citades.