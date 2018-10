abolicionisme feminista

Presentació del manifest 'La Pau de les Dones' a la seu de la FAVB

La seu de la Federació d'Associacions de Vaïnes i veïns de Barcelona (FAVB) acollirà la presentació de Manifes "La Pau de les Dones". Serà el proper dilluns a les 11h

El manifest reclama canvis legislatius i polítiques actives per part dels poders públics per tal de fer front ala situació de milers de dones i nenes que són objecte de tracta i es veuen immerses en el món de la prostitució. Traficants i proxenetes han fet d'Espanya la destinació d'un comerç que mou sumes ingents de diners. Davant les pressions de sectors favorables a la legalització de la prostitució, el manifest advoca per seguir el camí de l'abolicionisme feminista, endegat amb èxit pels països nòrdics.

El text ha sorgit a partir de la inquietud d'activistes del moviment veïnal, la iniciativa compta per al seu llançament amb el suport d'un nodrit grup inicial de juristes, acadèmiques, escriptores, artistes, professionals de diferents àmbits i diverses sensibilitats ideològiques, així com sindicalistes i activistes socials, entre les quals cal destacar dones supervivents de la prostitució.

Amb la presentació del manifest es farà públic el primer llistat de signants, a partir del qual s'iniciarà una campanya d'adhesions i d'actes públics -adreçats tant a dones com a homes- a fi de construir un moviment d'opinió favorable a les demandes de La Pau de les Dones.