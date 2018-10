27-0

Nova mobilització dels CDR per reivindicar la implantació de la República, un any després de la de proclamació de la Independència

Centenars de persones s'han manifestat aquest dissabte pels carrers de les ciutats de Barcelona, Girona i Tarragona per reivindicar la implantació de la República coincidint amb la commemoració la proclamació de la independència. Les mobilitzacions estaven convocades pels Comitès de Defensa de la República (CDR).

A Barcelona, la marxa s'ha iniciat a la 18g a la plaça de Sant Jaume i ha pujat per la Via Laietana i Pau Claris fins a la Delegació del Govern espanyol, corejant crits com "els catalans no ens rendirem", "som república" o "llibertat presos polítics", els manifestants han parat davant de la Direcció de la Policia Nacional, a la que han llançat nombrosos avions de paper. Els manifestants han estat custodiat per nombroses furgonetes i efectius dels Mossos d'Esquadra.

Davant de la Delegació del govern espanyol, s'han cremat fotos del rei Felip VI i ninots de cartró que ridiculitzaven a diverses figures polítiques espanyoles com l'expresident Mariano Rajoy o l'actual cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, així com el mateix monarca.

A Girona, els membres del CDR han enganxat un cartell gegant a la façana de la seu de la Generalitat a Girona, on apareix la fotografia de Sánchez i Torra donant-se la mà. A sota s'hi podia llegir "Ni pactes ni renúncies, república ja".

A Tarragona, la marxa s'ha iniciat davant de la Subdelegació del govern espanyol i ha recorregut la Rambla tarragonina fins a la delegació de la Generalitat, on els organitzadors han llegit el manifest. Durant la manifestació, s'ha tallat l'Imperial Tarraco i la Rambla i s'han cridat consignes com "ni un pas enrere", "som república", "vam votar i vam guanyar", així com, "és dictadura no justícia". La mobilització, que s'ha allargat una hora, ha culminat amb el Cant dels Segadors.