La CUP-Crida per Girona reclama que s'aclareixi quines taxes pagarà la nova carpa de circ permanent

La CUP-Crida per Girona va demanar explicacions ahir al Ple municipal sobre les condicions que el govern preveu aplicar als propietaris de la carpa de circ permanent per a la seva instal·lació. Els cupaires van revelar que entre la documentació municipal que han pogut consultar fins ara no hi ha previst el cobrament de cap taxa d’activitat. En aquest sentit, el regidor Lluc Salellas va reclamar que s’apliqui als propietaris de la carpa una taxa com es fa amb totes les activitats privades al municipi, i va reclamar al govern màxima transparència. Un altre dels aspectes denunciats per la CUP-Crida per Girona és la inexistència d’un pla associat al projecte que prevegi com solucionar les afectacions a la mobilitat de la zona que provocarà la celebració d’espectacles a la carpa situada al mig de la carretera Barcelona.

Salellas també va demanar explicacions al govern per la decisió de deixar de convocar el concurs públic per a la instal·lació del circ familiar de Fires de Girona. Els cupaires consideren que la decisió respon a la voluntat d’afavorir el projecte de la carpa de circ propietat dels organitzadors del Festival del Circ i evitar que tinguin competència. El govern va admetre que el fet que s’hagi instal·lat la carpa de circ ha estat el motiu pel qual no s’ha convocat el concurs.

Davant de tot això, la CUP-Crida per Girona ha denunciat un cop més els tractes de favor que reben per part del govern aquests promotors privats en tots els projectes que tenen a la ciutat (Festival del Circ, Gran Circ de Nadal i Cúpula de les Arts). Cal recordar que el govern ja va incomplir l’actual reglament d’usos i activitats de la Devesa quan va autoritzar la instal·lació del Festival del Circ a la Devesa, un esdeveniment que va ser finançat amb 65.000€ d’aportació municipal directa. El regidor Lluc Salellas ha exigit al govern que deixi d’afavorir a dit determinats projectes culturals privats, i que abandoni l’arbitrarietat en el compliment de les normatives i les ordenances municipals.