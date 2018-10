1-O

Els CDR continuen la jornada de mobilitzacions exigin la implantació de la República

Cap a les 12h ha començat una manifestació des del Jardinets de Gràcia a Barcelona que ha finalitzat davant la Borsa on s'han encadenat a les portes. Durant dues hores, membres dels CDR s'han encadenat a les portes de la Borsa de Barcelona.

Al migdia, els treballadors han fet aturades a les 12 h davant dels seus llocs de feina en diversos indrets de la ciutat. Un dels punts on l’aturada ha estat més notòria és al carrer de Sants, on més d’un centenar de persones han baixat a la calçada i han tallat el trànsit durant una estona. Han cridat “Som república!” i han acabat l’aturada cantant l’himne d”Els segadors’.

Al CAP del Guinardó s'ha fet un minut de silenci, sota el"Per la convivència, la democràcia i la llibertat, no a la repressió".

Amb aquest lema s'ha fet, davant del CAP Guinardó de Barcelona, un minut de silenci convocat per una trentena d'entitats, entre les quals els sindicats CCOO, UGT i la Unió de Pagesos. També la Federació d'Associacions de Veïns, l'Associació de Municipis de Catalunya, la Unió de Federacions Esportives i altres. Els representants ocupaven la segona fila. Hi han assistit, entre d'altres, el president de la Generalitat, Quim Torra, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. També han assistit a aquest minut de silenci la dona de Jordi Turull, Blanca Bregolat, i la dona de Jordi Cuixart, Txell Bonet.

, els membres dels CDR s'han retirat a les dues dels accessos al CIM Vallès després després de bloquejar durant 4 h els accessos del centre logístic de distribució més important de l'àrea metropolitana de Barcelona. Fent una crida, però, a assistir a la manifestació que ha organitzat la plataforma 1 d'octubre per aquesta tarda, a les 18:30 h a Barcelona.