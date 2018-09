Solidaritat i suport a la xarxa amb Roger Español, víctima de l'#1Oct i ara imputat per un jutge

En les darreres hores s'han repetit les mostres de solidaritat i suport amb Roger Español, víctima de la violència policial el passa 1 d'octubre de 2017. Els trets de pilotes de goma de la policia espanyola van provocar-li la pèrdua de la visió d’un ull en una càrrega, mentre nombrosos ciutadans defensaven les urnes a l'Escola Ramon Llull.

Ara el jutge que investiga les càrregues del referèndum ha imputat Roger Español i l'ha citat a declarar com a investigat, amb l'argument que existeix una gravació (difosa a les xarxes per grups espanyolistes i ultres) en què apareix donant un cop de peu a una tanca metàl·lica, poc abans que fos víctima de l'impacte de la pilota de goma que el va malferir.

Precisament avui també s'ha conegut que el titular del jutjat número 7 de Barcelona, que investiga aquelles càrregues els antiavalots de la policia espanyola, també investigarà tretze agents de la policia estatal per les actuacions violentes durant el dia del Referèndum a l'Escola Ramon Llull.

L'#1O, en Roger Español va perdre un ull per una bala de goma llançada per un membre del CNP.

El jutge que diu que no es pot veure el núm. de placa de l’agent, admet la petició per imputar Español per llançar una tanca metàl·lica. Des d'aquí, tota la nostra solidaritat, Roger. pic.twitter.com/zsm5Iuvvys