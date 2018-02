1-0

L’Ajuntament de Barcelona es persona com a acusació popular per les càrregues de l’1-O a la ciutat

L'Ajuntament ha comunicat al Jutjat d'Instrucció núm. 7 de Barcelona que es persona com a acusació popular contra la Policia Nacional espanyola pels fets de l'1-O. Considera que les agressions d'aquell dia "van causar una greu alteració de la vida ciutadana, amb afectació a drets individuals i col·lectius que disposen de tutela penal en el nostre ordenament jurídic".

El tinent d'alcalde de Drets de Ciutadania, Jaume Asens, ha carregat contra la passivitat de la fiscalia, que va demanar al jutge que s'arxivessin tots els casos de ferits lleus que no haguessin denunciat.

Asens ha manifestat que "Ens preocupa més que De los Cobos és pensi que ell està per sobre la llei"

El tinent d'alcalde s'ha referit al coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, que és qui va dirigir l'operació policial de l'1-O, i en concret a la declaració d'aquest dijous al Suprem en què va dir que l'1-O el compliment de la llei estava per sobre de la convivència. Tot dient que "Ens preocupa més que es pensi que ell està per sobre la llei. No hi ha cap llei que permeti disparar una persona indefensa que intenta exercir els seus drets i que li faci perdre la visió en un dels ulls amb armes que estan prohibides a Catalunya". Fent refereència a Roger Español, que va perdre la visió d'un ull per l'impacte d'una pilota de goma durant les càrregues policials a l'Escola Ramon Llull.